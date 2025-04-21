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Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Вінниця
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Економія при броні:
-2,51 грн
57,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
47,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
189.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Економія при броні:
-0,50 грн
59,10
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
190.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
191.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
197.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Економія при броні:
-0,40 грн
59,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,01
Економія при броні:
-2,01 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,51
Економія при броні:
-2,51 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
202.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні:
-1,06 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні:
-1,06 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
217.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,48
Економія при броні:
-1,48 грн
58,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 36
232.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
259.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні:
-3,00 грн
57,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
260.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
52,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
284.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,82
Економія при броні:
-1,82 грн
55,00
грн
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