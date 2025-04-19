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Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Львів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
153.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Економія при броні:
-0,40 грн
59,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,48
Економія при броні:
-1,48 грн
58,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Березне, вул. Андріївська, 36
232.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
429.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Економія при броні:
-2,51 грн
57,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
456.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
458.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Економія при броні:
-0,50 грн
59,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
458.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
47,64
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні:
-1,06 грн
58,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,40
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,01
Економія при броні:
-2,01 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні:
-1,06 грн
58,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,51
Економія при броні:
-2,51 грн
58,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
476.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
541.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Економія при броні:
-0,40 грн
59,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
555.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
52,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
581.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні:
-3,00 грн
57,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
грн
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