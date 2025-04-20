Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,08
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,08
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 62-Б
2.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
Економія при броні: -1,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
Економія при броні: -1,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,82
Економія при броні: -1,82 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
110.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн