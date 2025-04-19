Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
26.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
31.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
32.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
67.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,23
Економія при броні: -3,23 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
68.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -5,00 грн