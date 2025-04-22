Спирт етиловий 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Економія при броні: -0,40 грн
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
128.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,01
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,51
Економія при броні: -2,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
131.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
132.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
135.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
142.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
156.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
214.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
297.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм