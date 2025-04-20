Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
432,59
Економія при броні: -54,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
340,60
Економія при броні: -17,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
347,30
Економія при броні: -23,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
430,00
Економія при броні: -51,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
378,32
Економія при броні: -25,59 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
69.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
438,60
Економія при броні: -10,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
72.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
75.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
303,64
Економія при броні: -17,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
85.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
90.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
421,60
Економія при броні: -46,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
95.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
121.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
126.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
129.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.