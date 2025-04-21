Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
181,00
Економія при броні: -9,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 46
93.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
110.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
113.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Гагаріна, 5
113.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Перемоги / Ольжича, 31/5
114.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
118.5 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
130.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
134.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
136.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Древлянська, 17
151.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
151.5 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
152.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 35-А
152.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.