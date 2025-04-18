Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
13.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
20.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
67.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
416,25
Економія при броні: -23,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
344,70
Економія при броні: -18,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
115.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
132.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
147.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
153.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Южноукраїнськ, бульв. Мрій, 7
153.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
167.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.