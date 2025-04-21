Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
346,44
Економія при броні: -20,48 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
407,21
Економія при броні: -14,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
77.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
88.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
107.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
108.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
111.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
112.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11
112.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, бульв. Мрій, 7
115.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
115.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
440,94
Економія при броні: -18,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
123.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.