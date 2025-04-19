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Ондансет (Ondanset)

Ондансет (Ondanset)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 16 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
457,86
Економія при броні: -30,01 грн
427,85 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
431,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
429,30
Економія при броні: -3,30 грн
426,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
395,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
86,12 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
430,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
340,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
164,66
Економія при броні: -11,42 грн
153,23 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
351,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
302,95 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
424,73 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
4.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
377,27 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
430,06 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
428,38 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
430,09 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
435,49 грн
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
428,32 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
428,38 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
43.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
436,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
333,11 грн
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