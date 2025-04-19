Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
457,86
Економія при броні: -30,01 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
429,30
Економія при броні: -3,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
164,66
Економія при броні: -11,42 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
4.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
43.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.