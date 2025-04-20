Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
440,94
Економія при броні: -18,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
50.3 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
78.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
90.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
105.1 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
107.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
421,60
Економія при броні: -46,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
108.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
110.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
111.2 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
116.9 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
421,60
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
366,52
Економія при броні: -13,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
123.4 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
124.0 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Ондансет розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
М.Біотек Лтд.