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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Київ
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
26.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
73.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
87,86
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 23
135.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
203.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
203.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
232.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
274.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,35
Економія при броні:
-0,05 грн
23,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
288.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
324.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
349.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87
грн
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Аптека сальве
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
364.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,79
Економія при броні:
-0,12 грн
53,67
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
379.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
112,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
400.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
51,72
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
414.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
417.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
428.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
36,63
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
444.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
445.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
110,06
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
447.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
452.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
117,23
Економія при броні:
-2,00 грн
115,23
грн
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