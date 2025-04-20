Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
208.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Липова Долина, вул. Сумська, 4
296.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
298.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
320.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
323.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
343.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
435.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні: -0,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
462.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
493.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
493.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні: -3,27 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
559.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,69
Економія при броні: -0,06 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
566.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
610.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,82
Економія при броні: -0,03 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
650.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
116,47
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека сальве
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
660.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,72
Економія при броні: -0,78 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
668.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
682.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
686.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна