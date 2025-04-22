Київ
Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
154.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
204.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 23
230.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні: -0,00 грн
7,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
287.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
287.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні: -3,27 грн
105,73 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
350.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,62
Економія при броні: -0,29 грн
23,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
391.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
400.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
112,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
407.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55 грн
Аптека сальве
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
420.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,74
Економія при броні: -0,52 грн
53,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
422.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
424.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
435.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
443.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
445.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
486.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
36,63 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
508.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,92 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
526.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
546.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
34,87 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
546.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
9,54 грн
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