Київ
Декриз (Decris)

Декриз (Decris)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 164 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
662,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
909,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
656,67 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
897,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
755,53
Економія при броні: -47,11 грн
708,42 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1030,94
Економія при броні: -64,28 грн
966,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
684,55
Економія при броні: -94,05 грн
590,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
942,81
Економія при броні: -59,78 грн
883,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
592,20 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
885,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
662,07 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
896,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
663,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
686,62
Економія при броні: -96,34 грн
590,28 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
923,92
Економія при броні: -40,89 грн
883,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
694,47
Економія при броні: -52,28 грн
642,19 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1029,68
Економія при броні: -51,55 грн
978,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
644,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
558,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
736,90
Економія при броні: -28,48 грн
708,42 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1034,62
Економія при броні: -39,98 грн
994,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
544,10 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
915,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
589,20 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
909,90 грн
ГоловнаКошикОбране