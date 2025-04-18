Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
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Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
755,53
Економія при броні: -47,11 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1030,94
Економія при броні: -64,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
684,55
Економія при броні: -94,05 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
942,81
Економія при броні: -59,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
686,62
Економія при броні: -96,34 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
923,92
Економія при броні: -40,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
694,47
Економія при броні: -52,28 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1029,68
Економія при броні: -51,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
736,90
Економія при броні: -28,48 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1034,62
Економія при броні: -39,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
783,50 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
1075,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед