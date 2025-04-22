Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
932,94
Економія при броні: -58,30 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
963,81
Економія при броні: -59,07 грн
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
908,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
831,40
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Декриз таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед