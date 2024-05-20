Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 1.7 мл у блістері у коробках, №10 - Запоріжжя (63503) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Перша
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Здорова родина
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Сімейна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Княжий Затон, 4
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Аптека для економних
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25