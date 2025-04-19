Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,28
Економія при броні: -20,28 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,28
Економія при броні: -23,28 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,28
Економія при броні: -20,28 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
Цефопектам порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,80 грн