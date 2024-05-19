Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Львів (265261) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Пульс
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Львів, вул. Суботівська, 2-А
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Львів, вул. Виговського Івана, 32
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Львів, вул. Патона, 4/1
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Львів, вул. Максимовича, 9
Пульс
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Львів, вул. Морозна, 21
Аптека копійка
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57