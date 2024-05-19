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Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Львів (265261) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
491,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
634,99
Економія: -129,98 грн
505,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
662,99
Економія: -157,98 грн
505,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (2)
538,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
626,99
Економія: -121,98 грн
505,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
418,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
545,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
482,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
520,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
555,74
Економія: -36,79 грн
518,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
529,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (2)
590,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (3)
585,99
Економія: -80,98 грн
505,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
467,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (5)
591,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: упаковка (1)
545,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Всього: упаковка (1)
545,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
544,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
535,25
Економія: -27,19 грн
508,06 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
591,60 грн