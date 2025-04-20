Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
679,20
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
774,00
Економія при броні: -44,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
912,54
Економія при броні: -173,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
675,27
Економія при броні: -112,77 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
770,00
Економія при броні: -270,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
754,67
Економія при броні: -65,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
746,46
Економія при броні: -183,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
866,88
Економія при броні: -110,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
325,44
Економія при броні: -75,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
793,04
Економія при броні: -180,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
870,41
Економія при броні: -358,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
859,84
Економія при броні: -337,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
841,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
827,60
Економія при броні: -321,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
926,55
Економія при броні: -214,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
872,51
Економія при броні: -103,36 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
770,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
871,75
Економія при броні: -294,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
375,15
Економія при броні: -62,65 грн