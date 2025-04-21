Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
881,58
Економія при броні: -323,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
841,10
Економія при броні: -209,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
874,10
Економія при броні: -289,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
600,24
Економія при броні: -94,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
883,13
Економія при броні: -277,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
866,06
Економія при броні: -260,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
452,40
Економія при броні: -73,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
603,20
Економія при броні: -97,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
476,64
Економія при броні: -97,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
801,08
Економія при броні: -188,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
891,49
Економія при броні: -314,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
930,55
Економія при броні: -353,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
300,12
Економія при броні: -47,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
881,83
Економія при броні: -269,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
873,90
Економія при броні: -242,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
789,15
Економія при броні: -144,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
899,41
Економія при броні: -322,01 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
842,61
Економія при броні: -268,93 грн