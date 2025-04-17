Київ (адресу не вказано)
Доступно в 681 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
488,16
Економія при броні: -100,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
663,52
Економія при броні: -146,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
839,00
Економія при броні: -102,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
416,73
Економія при броні: -63,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
878,49
Економія при броні: -313,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
833,46
Економія при броні: -126,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
871,69
Економія при броні: -204,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
450,18
Економія при броні: -62,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
823,65
Економія при броні: -194,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
843,01
Економія при броні: -277,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
754,70
Економія при броні: -22,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
281,04
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
782,25
Економія при броні: -152,96 грн