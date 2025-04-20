Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
525,21
Економія при броні: -90,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
883,60
Економія при броні: -306,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
770,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
915,50
Економія при броні: -176,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
783,68
Економія при броні: -213,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
865,20
Економія при броні: -254,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
786,75
Економія при броні: -176,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
420,75
Економія при броні: -110,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
875,53
Економія при броні: -264,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
928,73
Економія при броні: -351,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
377,00
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
895,69
Економія при броні: -318,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
888,64
Економія при броні: -311,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
714,96
Економія при броні: -155,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
843,40
Економія при броні: -231,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
770,00
Економія при броні: -87,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
841,10
Економія при броні: -219,90 грн