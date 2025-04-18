Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
857,77
Економія при броні: -270,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
785,03
Економія при броні: -155,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
488,16
Економія при броні: -93,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
754,00
Економія при броні: -96,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
813,60
Економія при броні: -156,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
872,30
Економія при броні: -153,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
877,97
Економія при броні: -333,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
886,44
Економія при броні: -342,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
829,40
Економія при броні: -172,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
783,20
Економія при броні: -166,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
869,62
Економія при броні: -252,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
778,35
Економія при броні: -228,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
794,33
Економія при броні: -123,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
886,20
Економія при броні: -336,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
750,30
Економія при броні: -93,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
928,70
Економія при броні: -299,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блістер №100
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
377,35
Економія при броні: -48,80 грн