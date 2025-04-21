Етоксисклерол (Aethoxysklerol)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
586,00
Економія при броні: -29,30 грн
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
839,00
Економія при броні: -41,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1042,03
Економія при броні: -66,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
963,04
Економія при броні: -52,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
663,89
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.4 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
863,06
Економія при броні: -32,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
111.7 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
986,05
Економія при броні: -65,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
973,66
Економія при броні: -53,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
955,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
136.7 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
967,55
Економія при броні: -47,17 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
186.5 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
455,82
Економія при броні: -0,06 грн