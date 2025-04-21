Етоксисклерол (Aethoxysklerol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
724,54
Економія при броні: -33,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
779,27
Економія при броні: -37,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
62.7 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
983,35
Економія при броні: -38,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
99.0 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
259,76
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
107.0 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
107.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
108.1 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1223,68
Економія при броні: -69,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.5 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
108.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
113.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
148.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
984,49
Економія при броні: -39,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Артилерійська, 52/1
148.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
871,99
Економія при броні: -41,16 грн