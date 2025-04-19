Етоксисклерол (Aethoxysklerol)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
69.3 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1166,50
Економія при броні: -74,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 6
110.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1171,10
Економія при броні: -52,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
671,94
Економія при броні: -7,03 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
111.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1220,40
Економія при броні: -101,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
113.3 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
725,60
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
847,80
Економія при броні: -47,00 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1173,40
Економія при броні: -54,40 грн
Аптека
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
750,30
Економія при броні: -49,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
115.6 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler