Етоксисклерол (Aethoxysklerol)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1209,31
Економія при броні: -45,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
603,32
Економія при броні: -26,22 грн
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
988,19
Економія при броні: -42,94 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1258,12
Економія при броні: -54,67 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
887,80
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
748,10
Економія при броні: -48,80 грн
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
953,60
Економія при броні: -116,00 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1072,40
Економія при броні: -73,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
757,11
Економія при броні: -45,68 грн
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
878,89
Економія при броні: -53,04 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1223,03
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
737,94
Економія при броні: -39,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
866,23
Економія при броні: -35,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
874,49
Економія при броні: -33,71 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1251,71
Економія при броні: -48,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
170,56
Економія при броні: -3,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler