Етоксисклерол (Aethoxysklerol)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
952,75
Економія при броні: -32,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1005,01
Економія при броні: -59,76 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1023,62
Економія при броні: -60,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1014,22
Економія при броні: -68,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1165,00
Економія при броні: -117,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
984,49
Економія при броні: -39,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
942,12
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
961,17
Економія при броні: -40,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
855,65
Економія при броні: -29,80 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1190,69
Економія при броні: -41,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
986,48
Економія при броні: -41,23 грн
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1255,94
Економія при броні: -52,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
881,63
Економія при броні: -55,78 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
90.7 км
Етоксисклерол 0,5% розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
105.9 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
986,23
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Економія при броні: -94,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Етоксисклерол 3% розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
Етоксисклерол 1% розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Економія при броні: -94,00 грн