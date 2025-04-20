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Волютенз
®
(Volutens)
Волютенз
®
(Volutens)
Запоріжжя
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
397,28
Економія при броні:
-17,19 грн
380,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
399,27
Економія при броні:
-19,18 грн
380,09
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
352,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,19
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,71
Економія при броні:
-15,62 грн
380,09
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
76.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
400,91
Економія при броні:
-20,82 грн
380,09
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
369,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Олександрія, вул. Поштова, 53
177.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
310,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
200.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
400,87
Економія при броні:
-20,78 грн
380,09
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
373,92
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
229.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
398,35
Економія при броні:
-18,26 грн
380,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
230.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
401,44
Економія при броні:
-21,35 грн
380,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
230.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
402,02
Економія при броні:
-21,93 грн
380,09
грн
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Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
342,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
374,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
379,79
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
252.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,75
Економія при броні:
-15,66 грн
380,09
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
258.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
380,16
Економія при броні:
-17,98 грн
362,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
351,32
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
259.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
306,05
грн
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