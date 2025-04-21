Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
106.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
364,30
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
354,40
Економія при броні: -5,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
376,60
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
139.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
139.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
155.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
168.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
183.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
183.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
191.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
194.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм