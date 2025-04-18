Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,52
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
380,05
Економія при броні: -17,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
382,50
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
349,15
Економія при броні: -12,94 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
399,80
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
389,15
Економія при броні: -26,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
250.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
402,55
Економія при броні: -22,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
251.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
398,39
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
252.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
405,23
Економія при броні: -25,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
266.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
266.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм