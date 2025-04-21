Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
399,08
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
389,33
Економія при броні: -27,15 грн
В містах поряд
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
107.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
396,75
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
110.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
382,50
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
111.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
383,47
Економія при броні: -21,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
351,65
Економія при броні: -15,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
174.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
408,66
Економія при броні: -28,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
174.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
394,72
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
175.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
401,41
Економія при броні: -21,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
192.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
208.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
208.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм