Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
376,60
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
407,82
Економія при броні: -27,73 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
373,30
Економія при броні: -30,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
98.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
267,82
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
117.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
180.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
384,31
Економія при броні: -22,13 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20
183.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Ужгород, вул. Капушанська, 20
184.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
393,77
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
379,00
Економія при броні: -16,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
184.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
198.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
198.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм