Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,43
Економія при броні: -27,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
21.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
382,50
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
24.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
31.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
36.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
36.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм