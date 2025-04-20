Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
87.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
108.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
408,66
Економія при броні: -28,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
108.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
401,41
Економія при броні: -21,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
108.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
394,72
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
138.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,87
Економія при броні: -15,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
138.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
138.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
402,17
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
138.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
407,48
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
139.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
397,05
Економія при броні: -16,96 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
148.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
389,33
Економія при броні: -27,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
149.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
151.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
399,08
Економія при броні: -18,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
153.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
161.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
161.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм