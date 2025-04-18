Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
403,16
Економія при броні: -23,07 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
133.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
405,57
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
380,78
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
144.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
377,50
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
144.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
406,26
Економія при броні: -26,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,69
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
190.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,92
Економія при броні: -24,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,75
Економія при броні: -15,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
256.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
269.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
302.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
382,50
Економія при броні: -12,20 грн
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
302.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
304.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм