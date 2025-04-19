Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,92
Економія при броні: -24,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
397,85
Економія при броні: -17,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
395,75
Економія при броні: -15,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
406,26
Економія при броні: -26,17 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
125.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
131.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
405,57
Економія при броні: -25,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
137.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
404,69
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
197.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
403,16
Економія при броні: -23,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
201.5 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
405,23
Економія при броні: -25,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
202.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
398,39
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
202.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
402,55
Економія при броні: -22,46 грн
Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
382,50
Економія при броні: -16,80 грн
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм