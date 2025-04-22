Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
127.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
401,89
Економія при броні: -24,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
129.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
132.8 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
135.4 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.3 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
158.7 км
Волютенз® розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм