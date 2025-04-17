Київ (адресу не вказано)
Доступно в 751 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
826,50
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
826,50
Економія при броні: -2,30 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1062,63
Економія при броні: -161,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1008,80
Економія при броні: -153,31 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2061,70
Економія при броні: -74,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
897,57
Економія при броні: -132,71 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2023,44
Економія при броні: -113,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
964,60
Економія при броні: -146,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
890,62
Економія при броні: -121,89 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2093,54
Економія при броні: -120,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
826,50
Економія при броні: -2,30 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт