Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
924,63
Економія при броні: -151,64 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
804,00
Економія при броні: -80,10 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1926,98
Економія при броні: -52,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
889,21
Економія при броні: -141,83 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
905,38
Економія при броні: -142,49 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
922,08
Економія при броні: -159,19 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
882,83
Економія при броні: -120,10 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
908,44
Економія при броні: -182,75 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
937,29
Економія при броні: -164,42 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
900,27
Економія при броні: -174,58 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
938,43
Економія при броні: -166,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн