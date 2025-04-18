Харків (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2039,88
Економія при броні: -68,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
913,38
Економія при броні: -127,88 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2053,21
Економія при броні: -75,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
879,60
Економія при броні: -52,70 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
856,70
Економія при броні: -116,83 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2063,46
Економія при броні: -88,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
889,47
Економія при броні: -112,32 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2029,78
Економія при броні: -103,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
926,57
Економія при броні: -148,63 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1999,14
Економія при броні: -101,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт