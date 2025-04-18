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Дуодарт (Duodart)

Дуодарт (Duodart)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 222 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
730,50 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1917,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2039,88
Економія при броні: -68,41 грн
1971,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
775,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
913,38
Економія при броні: -127,88 грн
785,50 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2053,21
Економія при броні: -75,93 грн
1977,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1871,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
826,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
772,48 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1864,96 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
776,64 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1862,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
879,60
Економія при броні: -52,70 грн
826,90 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1862,72 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
733,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1891,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
856,70
Економія при броні: -116,83 грн
739,87 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2063,46
Економія при броні: -88,97 грн
1974,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1824,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
850,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
851,78 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1868,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
889,47
Економія при броні: -112,32 грн
777,15 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
2029,78
Економія при броні: -103,66 грн
1926,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
926,57
Економія при броні: -148,63 грн
777,94 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1999,14
Економія при броні: -101,34 грн
1897,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
792,17 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1941,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
761,44 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1878,31 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
761,66 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1893,08 грн
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