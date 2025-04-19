Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
889,98
Економія при броні: -119,11 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1990,60
Економія при броні: -69,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
916,81
Економія при броні: -144,31 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
899,00
Економія при броні: -125,99 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
901,89
Економія при броні: -129,43 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
888,36
Економія при броні: -117,51 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
895,42
Економія при броні: -124,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
880,00 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
900,61
Економія при броні: -128,36 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
912,50
Економія при броні: -140,25 грн
Дуодарт капсули тверді 0.5 мг + 0.4 мг флакон №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1991,30 грн