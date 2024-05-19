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Артифлекс крем туба 40 г, №1 - Львів (239531) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
120,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
120,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
120,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
120,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
150,50
Економія: -36,89 грн
113,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
120,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
166,50
Економія: -52,89 грн
113,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
120,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
118,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
120,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
133,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
135,89
Економія: -22,28 грн
113,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
120,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (138)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн