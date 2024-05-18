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Артифлекс крем туба 40 г, №1 - Харків (239531) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
125,24 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
125,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
127,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
120,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
125,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
120,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
118,66 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
126,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
120,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
120,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
125,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
120,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
120,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (1)
127,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
127,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
120,30 грн