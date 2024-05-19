Артифлекс порошок для орального розчину 1,5 г пакет 4 г, №20 - Львів (125456) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Всього: пакет (10)
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Львів, вул. Чернігівська, 6
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Бажаємо здоров'я
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Львів, просп. Червоної Калини, 103
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Бережани, пл. Ринок, 20
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Наявність на 2024-05-21 - 17:00