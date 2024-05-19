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Артифлекс порошок для орального розчину 1,5 г пакет 4 г, №20 - Львів (125456) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
507,19
Економія: -49,16 грн
458,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
541,49
Економія: -59,70 грн
481,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: пакет (10)
452,76 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
541,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
552,99
Економія: -94,96 грн
458,03 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
536,99
Економія: -78,96 грн
458,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
451,17 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (2)
540,99
Економія: -82,96 грн
458,03 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: порошок для орального розчину (13)
543,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
487,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
487,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (1)
568,99
Економія: -110,96 грн
458,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
487,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
487,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
487,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
487,30 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
487,30 грн