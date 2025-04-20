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Гекотон
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Гекотон
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(Gecoton
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
200.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
738,67
Економія при броні:
-38,29 грн
700,38
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,23
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,73
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
248.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
676,98
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
702,61
Економія при броні:
-35,66 грн
666,95
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
780,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
781,73
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
675,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
259.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,39
Економія при броні:
-42,30 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
263.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
750,29
Економія при броні:
-51,81 грн
698,48
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
280.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
280.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
286.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,76
Економія при броні:
-48,67 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
286.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
704,17
Економія при броні:
-37,52 грн
666,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
288.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
692,30
Економія при броні:
-25,21 грн
667,09
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
288.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,77
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
290.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
701,95
Економія при броні:
-34,86 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
339.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
690,68
Економія при броні:
-26,12 грн
664,56
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
341.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
677,43
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
359.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
707,86
Економія при броні:
-41,21 грн
666,65
грн
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