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Гекотон
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Гекотон
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(Gecoton
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Вінниця
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Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
476,14
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
110.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
501,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
674,62
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
707,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
149.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
612,00
грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
168.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
654,80
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
638,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
677,15
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
196.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
608,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
196.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
670,40
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
197.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
670,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
765,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
673,29
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
693,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
765,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
200.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
201.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
678,12
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Центральна, 12
203.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
442,96
Економія при броні:
-3,93 грн
439,03
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 5
207.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
555,23
грн
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