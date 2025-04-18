Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
628,18
Економія при броні: -23,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
705,91
Економія при броні: -39,26 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,29
Економія при броні: -36,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
266.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
266.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
343.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,12
Економія при броні: -42,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
343.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,54
Економія при броні: -30,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
344.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
706,98
Економія при броні: -39,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Черкаси, вул. Університетська, 29
344.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,00
Економія при броні: -43,91 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
363.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
372.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм