Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
696,99
Економія при броні: -29,90 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,49
Економія при броні: -47,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
109.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
631,64
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
208.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
208.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
240.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
277.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
704,83
Економія при броні: -37,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
277.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
698,81
Економія при броні: -32,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
278.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
702,62
Економія при броні: -35,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
279.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,81
Економія при броні: -44,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
299.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
349.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
743,74
Економія при броні: -43,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
359.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
725,30
Економія при броні: -26,82 грн